В мэрии рассказали, сколько свалок убрали за полгода

За последние семь месяцев в Екатеринбурге было ликвидировано 65 свалок, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации города. Всего было вывезено около 600 тонн отходов.

Как ранее сообщало агентство, ликвидация несанкционированных свалок – обязанность владельца земли, на которой лежит мусор. Однако нередко владельцы территорий пренебрегают своими обязанностями. По закону, если собственник не убрал в течение месяца свалку бытовых отходов, это делает региональный оператор по обращению с ТКО. Например, в июле всего за одну недел. ЕМУП «Спецавтобаза» вывезла более 100 кубометров мусора с берега карьера у отеля Ramada. Общий вес убранных отходов составил 11 тонн.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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