В лесопарках скопились кучи мусора. Никто не знает, куда на них жаловаться (ФОТО)

Жители отдаленных районов Екатеринбурга не знают, куда пожаловаться на свалки. Часто кучи мусора лежат на пограничных территориях, поэтому чиновники – вместо того, чтобы заняться уборкой, – подолгу выясняют, чьей головной болью станет очередная нелегальная свалка.
В редакцию «Нового Дня» обратились жители ЖК «Полесье» – многоквартирник находится совсем рядом Юго-Западным лесопарком. Там люди обнаружили горы отходов, но не смогли сами разобраться, кто ответственный за территорию.
Ликвидацией свалок по закону занимаются собственники земли. Логика авторов документа проста: владелец отвечает за свое имущество, и если он допустил, что кто-то намусорил, то это становится его проблемой. Однако зачастую собственники не торопятся ликвидировать свалки, тогда этим занимаются уже специализированные организации. Например, если речь идет о залежах бытового мусора, то вывезти его может региональный оператор по обращению с ТКО – в Екатеринбурге это ЕМУП «Спецавтобаза».
Нередко собственники не реагируют на обращения о нелегальных свалках, и спустя 30 дней обязанность по ликвидации переходит регоператору. Срок уборки зависит от разных факторов, в том числе – от объема накопленного мусора. Как правило, это от 30 до 60 дней. Но случай со свалкой в Юго-Западном лесопарке не попадает под это правило. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Спецавтобазы», специалисты предприятия выезжали на место, осмотрели свалку и убедились, что это не твердые коммунальные отходы, а т.н. отходы производства и потребления, которыми не занимается регоператор.
В пресс-службе администрации Ленинского района «Новому Дню» сообщили, что в Юго-Западном лесопарке действительно нередко появляется строительный мусор. «Обычно его квартальные видят, и мы его убираем. Но там только один участок – зона ответственности администрации района, остальная территория находится в ведении министерства природных ресурсов или министерства ЖКХ», – пояснили агентству в управе района. Там пообещали, что завтра на место выедут сотрудники отдела благоустройства Ленинского района, которые уточнят, кто несет ответственность за территорию, и либо управа сама ликвидирует свалку, либо отправит данные о ней в одно из министерств.
Добавим, по информации «Нового Дня», собственник участка, где находится свалка, о которой идет речь (на фото) – Министерство по управлению госимуществом Свердловской области.
Екатеринбург, Елена Сычева
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