Макаровский мост будут перекрывать по выходным до конца сентября

В связи с заливкой арочных перекрытий Макаровский мост будут закрывать по выходным до конца сентября. Уже в ближайшие субботу и воскресенье автомобилисты не смогут здесь проехать.

Как рассказал сегодня во время пресс-тура заместитель МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» Евгений Бакиров, рабочие начали заливку арочных перекрытий и их объединение с конструкциями, выполненными на первом этапе работ. Чтобы от движения автомобилей не возникали вибрации и не снижали прочность системы, мост будут закрывать до конца лета. Так, первое закрытие движения по Макаровскому мосту планируется уже в эти выходные – 10 и 11 июля 2021 года, в следующий раз это произойдет 24 и 25 июля. «Закрывать движение, к сожалению, мы будем в течение всего лета, а также в сентябре. Работы будут проводиться либо в субботу и воскресенье, либо с пятницы по воскресенье. Просим автолюбителей отнестись с пониманием к этим мерам. Все это делается только для их дальнейшего комфортного передвижения по мосту», – добавил специалист.

Полное открытие Макаровского моста, включая трамвайные пути, ожидается только в конце 2022 года. Но в октябре 2021-го запустят автомобильное движение. «В 2022 году планируется закончить строительство очистных сооружений, благоустройство и архитектурную подсветку моста. Также во втором – третьем квартале следующего года будет открыто трамвайное движение», – рассказал Евгений Бакиров.

Напомним, реконструкция Макаровского моста началась в 2017 году, в 2019 году по нему запустили движение. И тогда же чиновники заверили, что больше мост перекрывать не будут. С этого года в Екатеринбурге начинается еще одна глобальная стройка – реконструкция развязки у «Калины». И здесь тоже обещают полностью движение не перекрывать.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 09.07.21

В Свердловской области уже более 700 тяжелых больных с Covid-19. / Фестиваль «Знаменка» планируют провести, несмотря на запреты. / Экс-гендиректора «Титановой долины» приговорили к 10 годам заключения. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»