Регионам дадут право квотировать выхлопы автомобилей

В Госдуме придумали, как сделать воздух в российских городах чище. «Мы дадим субъектам РФ возможность влиять не только на выбросы предприятий-загрязнителей, но еще и нормализовать выбросы автомобильного транспорта, социальных объектов и объектов сферы ЖКХ – они иногда серьезный «вклад» вносят в общий объем загрязнения воздуха. Закон на выходе. В Госдуме создана рабочая группа, которая будет заниматься работой с правительством по подготовке подзаконных актов – вся конкретика будет в них. Там будет определен порядок нормирования, механизмы квотирования, применение сложных расчетов, и так далее. Эта работа будет вестись совместно с субъектами РФ», – рассказал депутат Госдумы Владимир Бурматов на встрече полпреда в УрФО Николая Цуканова с представителями обеих палат парламента.

По словам Бурматова, законопроект о квотировании выбросов рассмотрят во втором чтении уже на следующей неделе. Николай Цуканов, в свою очередь, призвал депутатов проработать вопрос о введении квот на личный транспорт очень аккуратно. «Надо, чтобы это не ударило по российскому автопрому, потому что здесь, на Урале, люди, в основном, отечественные машины покупают», – сказал полпред.

Инициатором законопроекта несколько лет назад стала Челябинская область. По нему квотировать выбросы будут не для каждого предприятия в отдельности, а с учетом выбросов всех городских заводов. Она же должна была стать пилотной площадкой для обкатки этого законопроекта. Документ буксовал 2 года, ускорил принятие Владимир Путин, поручив принять его в весеннюю сессию 2019 года. Система квотирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах будет применена в первую очередь в городах Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите».

Допустимые загрязнения с принятием закона субъекты будут устанавливать и для автомобильного транспорта. Это должно заставить города отрегулировать потоки движения, переводить общественный транспорт на более экологичное топливо.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 12.07.19

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