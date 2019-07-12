Депутат ЕГД от «Единой России» выдвинулся в заксобрание

Депутат ЕГД от «Единой России» Владимир Смирнов официально выдвинулся на довыборы депутата заксобрания Свердловской области по Орджоникидзевскому округу № 11. Об этом РИА «Новый День» сообщили в областном отделении партии.

Соперниками Смирнова в округе станут: яблочник Дмитрий Головин, замдиректора по строительству ООО «Полимерная кровля» Андрей Пиняжин от КПРФ, вице-президент региональной федерации гребного слалома Владимир Лежнин от ЛДПР, гендиректор «АиФ-Урал» Дмитрий Бондарев от «справороссов» и два самовыдвиженца – Вадим Носков и Ольга Жигун. Выдвижение кандидатов на довыборы в заксобрание региона завершится 19 июля в 18 часов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.07.19

Регионам дадут право квотировать выхлопы автомобилей. / Чернецкий: эскроу-счета – выгода для банков и рост цен для покупателей. / «Ни дорог, ни тротуаров, сортиры в центре города», – полпред предложил депутатам Госдумы не бояться критиковать реальность. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»