В Екатеринбурге резко похолодает на один день

В Екатеринбурге резко похолодает, но только на один день. В понедельник днем воздух прогреется до +32 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Ночью будет около +17 градусов, возможен дождь. Пасмурно будет и во вторник, также ожидаются осадки, максимальная температура днем составит +22 градуса.

Но уже в среду погода снова станет по-летнему солнечной и теплой. Воздух прогреется до комфортных +26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +15 градусов. Такая же погода ожидается до субботы включительно, а в воскресенье ожидаются дождь и грозы.

Напомним, ранее синоптики выступили с экстренным предупреждением на понедельник – сегодня ожидаются шквалистый ветер, гроза, град.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.07.19

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