Антон Шипулин выдвинулся на выборы в Госдуму

Экс-биатлонист Антон Шипулин сдал документы для выдвижения в Госдуму по Серовскому одномандатному округу № 174. Об этом сегодня сообщает пресс-служба избиркома по Свердловской области.

Бывший спортсмен, решивший стать депутатом, идет от «Единой России». Он стал восьмым кандидатом, выдвинутым от политической партии в Госдуму по округу №174. Самовыдвиженцев на довыборах нет – они могли выдвинуться до 12 июля, но документы ни от кого не поступили.

Первым зарегистрированным кандидатом стала представительница «Яблока» Ирина Скачкова. Бывший беглый олигарх, а ныне временно не работающий Сергей Капчук от «Партии роста» уже успел получить отказ в регистрации и заявил, что обжалует его в суде 16 июля. Кроме того, документы подали бывшая уборщица детского сада, а ныне правозащитница Евгения Чудновец от ЛДПР, москвич Дмитрий Зенов от «Коммунистов России» и бывший рабочий Качканарского ГОКа, а ныне пенсионер Габбас Даутов – от КПРФ, фельдшер Алексей Коровкин – от «справороссов» и юрист Игорь Рузаков от «Зеленых».

Екатеринбург, служба информации

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