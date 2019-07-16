В Екатеринбурге эвакуируют все здания УрФУ

В эти минуты в Екатеринбурге эвакуируют все учебные корпуса и общежития УрФУ. В пресс-службе вуза корреспонденту РИА «Новый День» рассказали, что поступило анонимное письмо о минировании вуза.

Конкретный адрес указан не был – поэтому людей выводят из помещений и на Ленина, и на Мира, и на Куйбышева, Чапаева и из всех общежитий. Добавим, в главном корпусе УрФУ на Мира работает приемная комиссия, там, весьма вероятно, находится много людей.

Екатеринбург, служба информации

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