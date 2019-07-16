Рабочий день сорван: обследование зданий УрФУ продлится до вечера

В УрФУ продолжается эвакуация сотрудников и студентов из всех корпусов и общежитий. Скорее всего рабочий день для работников вуза закончен: эвакуация продлится еще несколько часов. Когда откроют двери общежитий – пока не известно.

Напомним, около трех часов назад началась эвакуация из всех корпусов УрФУ и общежитий вуза. Поступило анонимное письмо о минировании, но конкретный адрес указан не был – поэтому людей вывели из помещений на Ленина, на Мира, на Куйбышева, на Чапаева и из всех общежитий. По данным источников «Нового Дня» в силовых структурах региона, рассылка была массовой и затронула не только объекты на территории Свердловской области.

На данный момент в зданиях вуза работают спецслужбы. В пресс-службе УрФУ пояснили, что пока сложно сказать, когда начнут запускать людей обратно и начнут ли сегодня: рабочий день у большинства сотрудников вуза закончится через пару часов. Содержание письма в вузе комментировать не уполномочены. Также как и не смогли сообщить, когда откроют двери общежитий.

По данным РИА «Новый День», никаких опасных для жизни и здоровья граждан предметов на территории УрФУ найдено к настоящему моменту не было.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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