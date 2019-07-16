В Екатеринбурге ищут желающих поучаствовать в создании спектакля про смерть

Организаторы Уральской биеннале приглашают всех желающих принять участие в создании биографического спектакля про смерть и бессмертие. Прошедшие отбор участники проекта должны будут поговорить с пожилыми людьми на тяжелые темы утраты родственников, предстоящей смерти. Впоследствии из собранных интервью будет написан текст, по которому поставят спектакль. Показы пройдут во время самой биеннале осенью этого года.

Напомним, 5-ая Уральская биеннале современного искусства пройдет в Екатеринбурге с 12 сентября по 1 декабря 2019 года. Темой этого года стало «Бессмертие»: не только в религиозном или эзотерическом смыслах, но и в тех, которые находят отклик у самих кураторов индустриальной биеннале. Это, например, цифровое бессмертие – то есть след, который может оставить человек или явление на электронном носителе; и социальное бессмертие, реализованное через произведения искусства; и бессмертие, над достижением которого бьется наука. Площадкой биеннале впервые станет территория действующего Уральского оптико-механического завода: закрытая от посторонних глаз в обычное время.

Пока художники только готовятся к участию в масштабной экспозиции современного искусства, любой желающий уже может принять участие в биеннале. Организаторы объявили open call: ищут героев для участия в лаборатории «1000 лет вместе». Как сообщили в пресс-центре Уральской биеннале, участникам предстоит собрать биографические интервью – они лягут в основу драматического текста. А в итоге по этой пьесе будет поставлен спектакль, который увидят зрители осенью.

«Бессмертие», тема биеннале, дает повод для разговора об осознании смертности, для обращения к исторической и индивидуальной памяти. Каждый бережно хранит своих ушедших: накопленные годы близости и дружбы растворены в воспоминаниях. Наш проект – мостик между живущими стариками и их дорогими мертвыми; как говорил Вальтер Беньямин, «нашему поколению дана <...> слабая мессианская роль, к которой прошлое выдвигает свои требования». Эту роль участники и попробуют принять на себя, взявшись за сборку биографических интервью со стариками, которые лягут в основу спектакля», – рассказали организаторы лаборатории.

Подать заявку на участие может каждый. Для этого нужно заполнить анкету на сайте.

Open call действует до 29 июля включительно. Участвовать могут все желающие (пол, возраст, образование и другие привычные цензы значения не имеют), но в рабочую группу попадут только первые 30 человек, подтвердившие свое участие, – уточняют организаторы. Отдельно они подчеркивают, что нужно заранее взвешивать свои возможности: проект предполагает разговор о смерти и травматичных событиях.

Сама лаборатория продлится с 1 по 4 августа. Сначала всех участников обучат искусству брать глубинные интервью (обучение проводят кураторы и социологи). Затем начнется работа «в поле» – поиск героев, беседы. Пьесу по итогам напишет уральский драматург Полина Бородина, а спектакль поставит молодой, но известный режиссер Дмитрий Зимин. Художником спектакля станет главный художник Театра драмы Владимир Кравцев.

Дмитрий Зимин

Добавим, что лаборатория – не единственное мероприятие, которое пройдет в рамках биеннале еще до ее официального старта. Уже сейчас в Уральском ГЦСИ можно еженедельно послушать лекции и семинары по истории искусства XX-XXI вв. В летнем дворе слушатели с кураторами разбираются в тенденциях, именах и направлениях современного искусства. Это все готовит почву для более полного понимания экспозиций биеннале и других проектов современного искусства. Также в рамках биеннале в ГЦСИ идут «ридинги»: – семинары, участники которого разбирают определенный текст художника/писателя по косточкам, вычленяя ключевые мысли. Каждая встреча – новый текст. По мнению организаторов ридинга, это позволяет развить критическое мышление. Расписание публичной программы биеннале есть на сайте ГЦСИ Урал, либо в аналогичной группе «ВКонткте».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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