Следующая Уральская индустриальная биеннале пройдёт на площадке действующего завода

Юбилейная V Уральская индустриальная биеннале современного искусства пройдёт на площадке Уральского оптико-механического завода с 10 сентября по 1 декабря 2019 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге художественный руководитель выставки Алиса Прудникова. По её словам, с самого первого года существования индустриальной биеннале ее создатели мечтали сделать главной площадкой не закрытый, а действующий завод, и в 2019 году такая договорённость была достигнута. Главной темой биеннале-2019 станет бессмертие. Не в религиозном или эзотерическом смыслах, а в тех, которые находят отклик у самих кураторов индустриальной биеннале. Это, например, цифровое бессмертие – то есть след, который может оставить человек или явление на электронном носителе; и социальное бессмертие, реализованное через произведения искусства; и бессмертие, над достижением которого бьется наука. Площадка действующего современного завода, такого как УОМЗ, считают кураторы, позволит раскрыть тему с разных ракурсов, а сам завод «нанести на культурную карту города».

Генеральный директор завода Анатолий Слудных признался, что вначале на предприятии этой идеей были немного шокированы, не все верили, что это возможно. Но, заявил Слудных, после технологического переоснащения УОМЗа завод перешёл на новый, более современный уклад. Поэтому некоторые площадки, где раньше активно шло производство, какое-то время будут свободны, пока там не установят технику нового поколения. В рамках оптико-механического цеха будет выделено два этажа, старое оборудование на которых уже демонтировано.

Куратором основного проекта биеннале-2019 будет искусствовед из КНР Шаоюй Вэн, куратор музея Гуггенхайма в Нью-Йорке. На сегодняшней пресс-конференции она отметила, что ей близка идея бессмертия через синтез науки и искусства. «Художники должны подсказывать учёным, в каком направлении двигаться», – отметила она. Шаоюй Вэн напомнила участникам пресс-конференции о своём земляке, генетике Хэ Цзянькуе, благодаря эксперименту которого недавно впервые родилась пара близнецов с модифицированной ДНК, не восприимчивой к ВИЧ. Искусствовед из Китая пояснила, что однажды наука сможет на генном уровне избавить человечество от неизлечимых болезней, но задача художников – помочь учёным и обществу в целом не повторить ошибок прошлого, таких, как использование евгеники на службе идеям фашизма.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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