В Китае родились генномодифицированные дети

В Китае родились первые близнецы с модифицированной ДНК. Ученые пытались добиться врожденного иммунитета к заражению ВИЧ и СПИД.

Генетик Хэ Цзянькуй провел эксперимент с участием семи пар, в которых все отцы имели ВИЧ, в то время как матери были здоровы. На данный момент лишь одна беременность стала удачной и принесла результаты, сообщает Associated Press.

В результате редактирования гена одна из двух близняшек получила способность противостоять заражению ВИЧ и СПИД. У второго младенца изменена только одна копия, то есть она не получила иммунитет к этим заболеваниям.

Сам Хэ Цзянькуй заявляет, что не стремился быть первым в этой области, его цель продолжить исследования, которые в будущем позволят уберечь детей от страшных заболеваний.

Стоит отметить, что реакция научного сообщества на эксперименты китайского коллеги оказалась неоднозначной. Многие исследователи заявили, что редактирование генома эмбрионов преждевременно, опасно и является нарушением врачебной этики.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 24.11.18

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