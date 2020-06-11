Биологи собрали из стволовых клеток модель зародыша человека

Британские и нидерландские ученые создали модель эмбриона человека из стволовых клеток. Ее будут использовать для изучения ранней стадии развития человеческого организма. Исследование опубликовал журнал Nature.

Над созданием эмбриона трудились специалисты Кембриджского университета в Великобритании и Института Хабрехта в Нидерландах. Трехмерная модель – гаструлоид- по расположению своих ключевых элементов напоминает эмбрион в возрасте 18-21 дня.

Когда человеческий зародыш проходит период гаструляции, у него формируются три отдельных слоя клеток, которые в дальнейшем образуют все основные системы организма: эктодерма создает нервную систему, мезодерма – мышцы, а энтодерма – кишечник. Однако законодательство запрещает выращивать «в пробирке» эмбрионы старше 14 дней. Поэтому наблюдать гаструляцию в лабораторных условиях невозможно.

Именно в это время появляются многие врожденные дефекты, связанные с негативными воздействиями на плод, такими как алкоголь, лекарства, химикаты или инфекции. Ученые предполагают, что исследование с применением гаструлоида поможет пролить свет на многие медицинские вопросы, включая бесплодие, выкидыш и генетические нарушения, и разработать соответствующие тесты для беременных.

Биологи подчеркивают, что эксперименты с гаструлоидом абсолютно безопасны и соответствуют действующим этическим стандартам. Модель эмбриона не способна перерасти в полностью сформированный зародыш, у нее нет клеток мозга и других необходимых для дальнейшего развития элементов.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 11.06.20

Видный вирусолог заявил об ослабевании коронавируса. / Ученые выявили наиболее подверженных алкоголизму людей по группе крови. / Сибирские ученые создали автономную автоматическую метеостанцию. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»