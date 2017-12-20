российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 20 декабря 2017, 08:43 мск

В мире

Американка родила ребенка из эмбриона, замороженного четверть века назад

Жительница американского штата Теннесси родила здоровую девочку из эмбриона, который был заморожен на протяжении 24 лет. В результате оказалось, что дочь младше матери всего на год.

26-летняя Тина Гибсон забеременела в марте 2017 года. Ей в матку поместили эмбрион, находившийся долгое время в заморозке. 25 ноября женщина родила младенца. Здоровье девочки в полном порядке, ее назвали Эммой, передает CBS News.

Данный случай является уникальным, этот младенец стал первым из эмбриона, который был заморожен 24 года, говорят ученые из Университета Теннесси. Таким образом Эмма младше собственной матери на год с небольшим.

Нашвилл, Зоя Осколкова

Нашвилл. Другие новости 20.12.17

В 17 штатах США буйствует невосприимчивая к антибиотикам опасная бактерия. / Биткоин установил новый рекорд и обрушился на 15%. / США поддержали Украину в героизации нацизма. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / США

В 17 штатах США буйствует невосприимчивая к антибиотикам опасная бактерия

Hyperloop установила новый рекорд скорости в «вакуумной» трубе

Пхеньян отказался от переговоров с Вашингтоном по ядерной программе

В США поезд слетел с рельсов и упал на автомагистраль, есть погибшие

Пентагон потратил на выслеживание НЛО 22 млн долларов

Россия и Китай стремятся подорвать благосостояние США – новая доктрина

Россия создает на Дальнем Востоке новую армию

США в Сирии создают новую армию террористов из оставшихся боевиков ИГ*

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Здоровье, Наука, США,

Новости партнеров