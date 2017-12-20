Американка родила ребенка из эмбриона, замороженного четверть века назад

Жительница американского штата Теннесси родила здоровую девочку из эмбриона, который был заморожен на протяжении 24 лет. В результате оказалось, что дочь младше матери всего на год.

26-летняя Тина Гибсон забеременела в марте 2017 года. Ей в матку поместили эмбрион, находившийся долгое время в заморозке. 25 ноября женщина родила младенца. Здоровье девочки в полном порядке, ее назвали Эммой, передает CBS News.

Данный случай является уникальным, этот младенец стал первым из эмбриона, который был заморожен 24 года, говорят ученые из Университета Теннесси. Таким образом Эмма младше собственной матери на год с небольшим.

Нашвилл, Зоя Осколкова

Нашвилл. Другие новости 20.12.17

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