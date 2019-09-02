Госдума потратит 9 млн рублей на изучение генной модификации людей

Госдума объявила конкурс на проведение исследования в сфере вспомогательных репродуктивных технологий. Речь идет о новых технологиях, которые можно использовать для создания общества нового типа, в том числе и редактирование генома.

Заказ на исследование обнаружил портал «Открытые медиа». В техническом задании тема научного изыскания обозначена как «Нормативное правовое регулирование использования вспомогательных репродуктивных технологий». Начальная цена контракта – 8,97 млн рублей. Сроки окончания работы – 30 ноября 2019 года.

Исполнитель должен провести анализ изменения экономико-демографических процессов с учетом использования вспомогательных репродуктивных технологий в различных странах, а также выявить проблемы договорного регулирования применения таких технологий в России.

Один из пунктов документа гласит: «Провести исследование возможностей бесконфликтного развития нового поколения технологий использования вспомогательных репродуктивных технологий (редактирование генома, управление метаболизмом во время беременности и т. д.) для создания общества нового (договорного) типа и базирующихся на более совершенном (опережающем) законодательстве».

В то же время авторы документа признают, что зарубежное законодательство большинства стран, учитывая религиозные, морально-этические и правовые проблемы, либо запрещает, либо ограничивает применение вспомогательных репродуктивных технологий.

«Имея множество плюсов, вспомогательные репродуктивные технологии в своем применении имеют множество проблемных аспектов в социальной, правовой, этической и религиозной сферах. В первую очередь, это вопросы медицинского характера. Вмешательство в естественный процесс зачатия может индуцировать сложные изменения в генетическом материале», – говорится в техзадании.

Вопрос генной инженерии становится все актуальнее в последнее время. Так осенью прошлого года китайский ученый Хэ Цзянькуй заявил о рождении первых детей с модифицированной ДНК. Предполагалось, что малыши в результате вмешательства в геном приобрели устойчивость к заражению ВИЧ. Коллеги обвинили генетика в нарушении врачебной этики, сам ученый бесследно пропал. Китайские власти объявили эксперимент нелегальным и начали расследование в отношении Цзянькуя и его помощников.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.09.19

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