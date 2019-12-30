Китайский генетик получил срок за создание генномодифицированных детей

Китайский генетик Хэ Цзянькуй получил три года тюрьмы за изменение генома человеческих эмбрионов. Также ученый оштрафован на 3 млн юаней (около 430 тыс. долларов США). Такой приговор в понедельник вынес суд китайского города Шэньчжэнь в провинции Гуандун, передает «Синьхуа».

Суд признал генетика виновным в незаконном редактировании геномов эмбрионов с целью репродукции, в результате чего появились на свет три ребенка с отредактированными генами, говорится в тексте приговора.

В ноябре прошлого года сообщалось о рождении в КНР первых близнецов с модифицированной ДНК в результате эксперимента Хэ Цзянькуя. Ученый пытался добиться врожденного иммунитета к заражению ВИЧ и СПИД. Исследование генетик держал в тайне.

Мировые СМИ сообщили, что китайский ученый совершил революцию в биологии и медицине. Сам Хэ Цзянькуй заявил, что не стремился быть первым в этой области, его цель – продолжить исследования, которые в будущем позволят уберечь детей от страшных заболеваний.

Надо отметить, что реакция научного сообщества на эксперименты китайского коллеги оказалась неоднозначной. Многие исследователи заявили, что редактирование генома эмбрионов преждевременно, опасно и является нарушением врачебной этики. Сам ученый бесследно пропал. Власти КНР объявили эксперимент нелегальным и начали расследование в отношении Цзянькуя и его помощников.

Пекин, служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 29.12.19

Козак понял, как ответить США и достроить «Северный поток – 2». / В США зафиксировали рекордное количество массовых убийств за последние 50 лет. / «Северный поток» нужнее: Нидерланды готовы признать вину Украины в крушении Боинга MH-17. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»