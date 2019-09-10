Художникам V Уральской биеннале отдали целый цех на режимном объекте (ФОТО)

Сегодня на площадке Уральского оптико-механического завода проходит пресс-тур, открывающий V Уральскую индустриальную биеннале, основная тема в этот раз – «Бессмертие». Каждый участник осмыслил это понятие по-своему.

Как рассказала комиссар выставки Алиса Прудникова, только в основном проекте выставки принимают участие 76 художников из 25 стран. В рамках биеннале также пойдет международный симпозиум, посвященный основной теме выставки, и 50 других событий культурной программы.

Впервые в истории основной площадкой биеннале стало действующее режимное предприятие, поэтому и сотрудники СМИ, и посетители выставки будут проходить на территорию только по паспорту.

Генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных рассказал, что в процессе подготовки к биеннале пришлось «переформатировать всю жизнь предприятия», – например, сделать отдельный вход для художников. Им был предоставлен цех, который сейчас проходит глубокую модернизацию.

С площади более чем 10 тысяч кв. м было демонтировано устаревшее оборудование, а пока не установлено новое, цех отдали современному искусству. Руководитель предприятия отметил, что тема нынешней биеннале – «Бессмертие» во многом созвучна деятельности УОМЗ, одно из направлений которой – производство медицинского оборудования, в том числе – для выхаживания новорожденных.

Второй площадкой биеннале станет «Колизей» – старейший театр Екатеринбурга.

Как уже сообщал «Новый День», главной темой биеннале-2019 станет бессмертие, но не в религиозном или эзотерическом смыслах, а в тех, которые находят отклик у самих кураторов индустриальной биеннале. Это, например, цифровое бессмертие – то есть след, который может оставить человек или явление на электронном носителе; и социальное бессмертие, реализованное через произведения искусства; и бессмертие, над достижением которого бьются наука и медицина. Площадка действующего современного завода, такого как УОМЗ, считают кураторы, позволит раскрыть тему с разных ракурсов, а сам завод «нанести на культурную карту города».

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

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