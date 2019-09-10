От черных бабочек до биороботов: художники из 25 стран представили варианты бессмертия на Уральской биеннале (ФОТО)

Сегодня экспозицию Уральской индустриальной биеннале на площадке УОМЗ увидели первые зрители – журналисты. С 12 сентября по 1 декабря ее смогут увидеть все желающие, как и площадку в кинотеатре «Колизей», где пройдут симпозиум, лекции и дискуссии, посвященные как основной теме этого года – «Бессмертие», так и новым тенденциям в искусстве и медиа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на площадке УОМЗ будут выставлены более 70 экспонатов (сегодня некоторые из них еще находились в процессе монтажа). Разнообразие концепций таково, что каждый зритель сможет найти для себя наиболее близкую. Ниже – несколько примеров, впечатливших корреспондентов агентства.

Владислав Ефимов «Без крови». Российский художник специально для биеннале «Бессмертие» сделал серию фотографий чучел животных с помощью инфракрасного освещения. Как пояснила куратор проекта Шаоюй Вэн (известная как куратор музея Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке), в такой технике есть глубокий смысл. Если бы в снимаемых объектах сохранилась жизнь, то на инфракрасном снимке выступили бы другие цвета – синие, желтые. Красный цвет в данном случае означает, что хотя образ сохранен, в нем не осталось жизни.

Перекликается с предыдущей работа мексиканца Карлоса Аморалеса – «Черное облако». Это – инсталляция в форме комнаты, чьи стены сплошь покрыты бумажными черными бабочками. Бабочка здесь символизирует хрупкость красоты, которую люди пытаются сохранить, насадив ее на булавку.

Иван Федотов-Федоров из России в своей работе «Экзо-бутон» показал преемственность всех живых организмов на Земле – от растений и насекомых до человека.

Художник из Южной Кореи Чон Кымхен не без черного юмора назвал свою инсталляцию «Небольшое обновление».

Кристина Лукаш из Испании в своей работе «По часовой стрелке» предложила зрителям попробовать наглядно увидеть, как бежит время. На белой стене пустой круглой комнаты установлены 360 часовых механизмов, каждый из которых показывает на четыре минуты больше предыдущего. Все часы идут.

Итальянский художник Франко Ваккари представил инсталляцию «Оставь на стенах фотографический след своего мимолетного посещения». Инсталляция состоит из белой стены, автоматической фотобудки и инструкции к ней. Гостям выставки будет предложено сделать свои фотографии и заполнить ими белое пространство стены. Пока на ней лишь несколько миниатюрных наклеек с портретами российских и советских правителей – Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Путина, а также писателя Льва Толстого.

Исследовательский проект «От кого получено или кому отпущено» – дань людям, которые работали на УОМЗ в советский период его истории. Арт-пространство проекта разместилось в части полировочного участка оптического цеха № 315. «Думая о внутреннем укладе заводской жизни, мы стремились осмыслить прошлое предприятия и его современность. Стало очевидно: заводская культура симптоматично включает в себя паттерны советского и постсоветского времени. Коллективность прошлого умножается на современное вытеснение человека машиной. Оптический цех – последний в этой парадигме перемен. В нем процесс реновации должен завершиться. «От кого получено или кому отпущено, как и вопрос отсутствия одних и присутствия других, решает только время», – резюмируют кураторы проекта Настя Елизарьева и Ульяна Яковлева.

По мнению куратора главного проекта биеннале Шаоюй Вэн, чем сильнее человечество движется вперед, тем больше оно оказывается запутанным в незавершенных делах. «Старые кризисы выходят на поверхность, исторические долги возвращаются, призраки подавленного преследуют, фвозникают новые затруднения. Чтобы нам открылись возможности множественного будущего и расширились границы человечества, следует радикально пересмотреть границы между жизнью и смертью в контексте нашего материалистического поиска бессмертия», – пишет Шаоюй Вэн, указывая, что сейчас человечество увлечено внешними формами поиска бессмертия – такими как биотехнологии, искусственный интеллект, гибридизация человека и машины. Но в значительной степени утрачены художественные практики, которые помогали нашим предкам сохранять гармонию с природой и космосом. «Задача искусства – снять заклятие смерти, наложенное нашей гордыней и упрямством», – пишет Шаоюй Вэн в анонсирующей выставку статье.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 10.09.19

Гордума Екатеринбурга после переезда в ЦУМ может увеличить число депутатов (ФОТО, ВИДЕО). / Уральский полпред недоволен низкой явкой на выборах в Свердловской области. / Депутаты и минфин повздорили из-за средней зарплаты бюджетников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»