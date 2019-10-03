Как нам использовать опыт Уральской индустриальной биеннале для развития региона? Колонка Анатолия Гагарина

Сегодня в рубрике «Как нам реорганизовать Рабкрин» РИА «Новый День» представляет авторскую колонку руководителя «Экспертного клуба Екатеринбурга», директора Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, доктора философских наук Анатолия Гагарина. Он рассуждает о том, как с помощью культурных событий развивать Уральский регион.

«Очередное заседание «Экспертного клуба Екатеринбурга», приуроченное к открытию V Уральской индустриальной биеннале и посвященное целому комплексу проблем, связанных с развитием современного искусства на Урале, прошло очень бурно. Однако, несмотря на накал дискуссии, в которой эксперты высказывали мнения по поводу того, что же такое современное искусство и как оно соотносится с традиционным искусством, все участники признали, что Уральская индустриальная биеннале – мощный проект, который наряду с другими международными событиями уже стал заметным брендом и служит драйвером развития региона. Именно поэтому в 2013 году Вторая Уральская биеннале современного искусства была награждена премией «Серебряный лучник» в номинации «Развитие и продвижение территорий». Кстати, напомню, что в «культурной столице страны», в Петербурге, нет постоянной биеннале (хотя и проводятся различные тематические биеннале) а в Екатеринбурге есть, и проводится уже в пятый раз.

Исполнительный продюсер биеннале Алексей Глазырин обратил внимание, что международная выставка современного искусства существует в Екатеринбурге уже 10 лет, то есть столько же, сколько промышленный форум «Иннопром», просто биеннале проходит один раз в два года, и столица Урала постепенно меняет имидж, позиционируя себя и как центр гуманитарных наук и культуры, формируя при этом новую идентичность города и области, основанную на индустриальном фундаменте.

Именно этот, не побоюсь этого слова, прагматический аспект нашего обсуждения представляется самым ценным в нашей дискуссии. Ведь сколько существует искусство – и так называемое традиционное, и то, что обтекаемо называется «современным» или contemporary art, – люди спорят о том, что же такое то самое «настоящее искусство». И пусть спорят. Действительно, современное искусство таково, что его часто сложно постичь сиюминутно, легко и сразу. Но грань между произведением и профанацией (которая нередко прикрывается целым облаком туманных фраз) требует пристального внимания, понимания, опыта от самого зрителя. В ходе дискуссии мы отметили, что среди произведений современного искусства много таких примеров, которые вряд ли можно отнести к разряду именно художественного произведения.

Но и это предлагаемое искусство, и то, что не может пробиться к зрителю, и то, что еще творится пока еще никому не известными художниками, должно иметь площадки, выставки, и другие возможности для знакомства самого широкого круга зрителей, экспертов, арт-дилеров.

Недаром эксперты называют биеннале «альтернативными академиями для молодых художников», ведь за два месяца в Екатеринбурге вы можете встретить целый букет художников, кураторов, критиков, которые вряд ли приехали бы сюда, если бы не это волшебное слово «биеннале». Можно, конечно, «оттопыривать пальчик», но это так. Как заметил польский директор познаньской Mediations Biennale, художник и куратор Томаш Вендланд, выступавший в 2015 году в Екатеринбурге: «Мне лично слово «биеннале» ни к чему, но оно производит впечатление на власти и спонсоров».

Успех таких форумов, как Лионская биеннале современного искусства, уже 15-я в это году (не говоря уже о Венецианской – в городе-основателе биеннале, 58-й по счету), которые собирают под своими гостеприимными крышами количество посетителей, в несколько раз превышающее число жителей этих городов, заставляет нас задуматься о том, как сделать так, чтобы наша Уральская биеннале многократно укрепила свою магнетическую силу для настоящих художников, энергичных продюсеров и многочисленных зрителей со всего мира, повышая вес нашего региона в разных категориях – и эстетических, и социальных, и экономических, – в том, что сегодня называют практиками, и практиками успешными!

Отдавая должное опыту такого арт-форума, как Уральская биеннале, следует сообща подумать над тем, как дать возможность всем талантливым авторам проявить себя, а зрителям – возможность оценить их произведения.

Один из важных выводов нашего круглого стола в «Экспертном клубе Екатеринбурга» – нужно активнее привлекать к участию в биеннале мировых звезд современного искусства. Это более затратно, но эффект будет во много раз выше: больше посетителей, больше партнеров и спонсоров. И, кстати, позволит поднять эстетическую планку для участников и зрителей биеннале.

И еще один вывод: успешный опыт Уральской биеннале должны взять на вооружение другие арт-сообщества, и те, кто творит, и те, кто помогает художникам создавать свои произведения: менеджеры, эксперты, чиновники. Перефразируя известный лозунг, скажу: «Больше арт-площадок (биеннале, форумов, выставок, ярмарок искусства), хороших и разных!».

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