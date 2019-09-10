Посетителям биеннале предложат повесить вместо портрета Путина свой (ФОТО)

Необычную инсталляцию можно увидеть на V Уральской индустриальной биеннале, которая скоро откроется в помещениях оптико-механического завода в Екатеринбурге.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», ее автор – итальянский художник Франко Ваккари. Его работа называется «Оставь на стенах фотографический след своего мимолетного посещения». Инсталляция состоит из белой стены, автоматической фотобудки и инструкции к ней. Гостям выставки будет предложено сделать свои фотографии и заполнить ими белое пространство стены.

Пока на ней лишь несколько миниатюрных наклеек с портретами российских и советских правителей – Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Путина, а также писателя Льва Толстого.

«Произведение становится законченным только если зрители принимают участие, постепенно заполняя голую стену фотографиями, таким образом оставляя физические следы присутствия», – говорится в поясняющей табличке.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семён Саливанчук

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