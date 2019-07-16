Дело «хондавода», который сбил людей на тротуаре, передают в суд

Закончено расследование дела водителя Honda CR-V Владимира Пузырева, который сбил людей, промчавшись на скорости по тротуару. В СУ СК по Свердловской области рассказали, что доказательная база собрана, в ближайшее время материалы с обвинительным заключением направят в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Обвиняемый до сих пор вину не признает. Пузырева, напомним, будут судить по п.«б» ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум или более лицам, совершённое из хулиганских побуждений), п.«а» ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия), а также двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Утром 14 ноября он стал виновником ДТП – выехал на тротуар на улице Фурманова и, проехав на большой скорости около 300 метров, сбил мужчину, женщину и двухлетнего малыша в коляске. Ранее сам виновник ДТП объяснял, что перепутал педали ‒ вместо тормоза давил на газ, а на тротуар выехал, чтобы уйти от столкновения с другими автомобилями после того, как его подрезала какая-то машина. Но затем выяснились подробности. Пузырев подделал водительское удостоверение – его он предъявил сотрудникам ГИБДД на месте аварии. Кроме того, он подделывал медицинскую справку о том, что может управлять транспортным средством. Ранее его лишали прав по требованию прокуратуры из-за заболевания.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.07.19

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