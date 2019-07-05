Водителя «Хонды», который сбил людей на тротуаре, отправили обратно в СИЗО

Водителя Honda CR-V Владимира Пузырева, который сбил людей, промчавшись на скорости по тротуару, вернули в СИЗО. Как уточнили в СУ СК по Свердловской области, такое решение принял Свердловской облсуд по ходатайству прокурора: несколько дней назад ему сменили меру пресечения на запрет определенных действий, но обвинение это решение обжаловало. «Прокурор подал апелляционную жалобу по поводу освобождения Пузырева, сегодня (5.07.19) суд ее рассмотрел и преступника вновь посадили в СИЗО. Я считаю это справедливо. Ждём приглашения в суд», – написал «ВКонтакте» глава пострадавшей семьи Павел Норицын.

Пузырева будут судить по двум статьям: «Использование поддельных документов» (ч.3 ст. 327 УК РФ), хулиганство (п. «а» ч.1 ст 213 УК РФ) и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ). В ноябре прошлого года он выехал на тротуар на улице Фурманова и, проехав на большой скорости около 300 метров, сбил мужчину, женщину и двухлетнего малыша в коляске. Ранее сам виновник ДТП объяснял, что перепутал педали ‒ вместо тормоза давил на газ, а на тротуар выехал, чтобы уйти от столкновения с другими автомобилями после того, как его подрезала какая-то машина. Следователи ставили это под сомнение.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.07.19

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