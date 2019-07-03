«Хондавода», сбившего женщину с ребенком на тротуаре, отпустили домой

Водителя Honda CR-V Владимира Пузырева, который в ноябре прошлого года выехал на тротуар на улице Фурманова и, проехав на большой скорости около 300 метров, сбил мужчину, женщину и двухлетнего малыша в коляске, отпустили домой.

Ему изменили меру пресечения – до этого момента он находился в СИЗО, теперь же суд запретил ему совершать определенные действия. До 13 августа Пузырев не имеет право покидать квартиру с 21:00 до 06:00, общаться с потерпевшими или свидетелями, отправлять или получать почту, пользоваться интернетом или управлять автомобилем или другим транспортным средством, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга.

Также выяснилось, что квалификацию уголовного дела в отношении Пузырева, которого ранее обвиняли в попытке убийства (105 УК РФ), изменили. Теперь ему вменяют использование поддельных документов (ч.3 ст. 327 УК РФ), хулиганство (п. «а» ч.1 ст 213 УК РФ) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ). Узнать, в связи с чем дело было переквалифицировано, не удалось – в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области не отвечают.

Ситуацию с изменением меры пресечения Пузыреву прокомментировал екатеринбуржец Павел Норицын, муж пострадавшей женщины и отец пострадавшего ребенка. «Самый гуманный суд в мире», увы, бессилен. В этой стране что не запрещено законом – то разрешено. Ездить по тротуару и сбивать людей – это всего лишь хулиганство. «Ай-яй-яй, дяденька, больше так не делайте, идите-ка домой» – вот что сказал судья. Этому судье, слуге народа, видимо глубоко параллельно, что там и как у людей, поскорее бы домой», – написал он в своем фейсбуке.

Напомним, ранее сам виновник ДТП объяснял, что перепутал педали ‒ вместо тормоза давил на газ, а на тротуар выехал, чтобы уйти от столкновения с другими автомобилями после того, как его подрезала какая-то машина. Следователи ставили это под сомнение.

Добавим, что еще прошлым летом Верх-Исетский районный суд по иску прокуратуры в интересах ГУ МВД России по Свердловской области вынес решение о лишении Пузырева прав на управление транспортными средствами. Иск был удовлетворен в августе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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