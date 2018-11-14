Подробности ДТП на тротуаре в Екатеринбурге: ребенок в коме, водитель «перепутал педали»

Сегодня утром в Екатеринбурге кроссовер Honda CRV врезался в людей на тротуаре. Госпитализированы несколько человек, самые тяжелые травмы получил маленький ребенок, ему проводят трепанацию черепа.

Авария произошла на перекрестке улиц Фурманова и 8 Марта около 8:40 утра. Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, водитель внедорожника, екатеринбуржец 1968 года рождения, ехал по Фурманова в сторону 8 Марта, не справился с управлением и выехал на тротуар, протаранил крыльцо магазина, заборчик и сбил трех пешеходов – маму с коляской (в ней был мальчик, которому около трех лет) и мужчину.

«Ребенок находится в коме, его мама с предварительным диагнозом «перелом позвоночника» также срочно была госпитализирована, третий пострадавший находится в тяжелом состоянии. Водитель при опросе пояснил, что его подрезала другая машина, в результате чего он выехал на тротуар, а там перепутал педали газа и тормоза. Правдивость его слов сейчас тщательным образом проверяется. На место ЧП приезжали три реанимационные бригады, несколько нарядов ДПС во главе с начальником ГИБДД города Вадимом Буйдалиным. Водитель «Хонды» свои права получил в 1999 году, злостным нарушителем не является, имеет за этот срок всего два административных наказания. Он серьезных травм не получил. Водитель с места ДТП не скрылся, в полушоковом состоянии и в крови пояснил сотрудникам полиции, как все произошло. Его доставили на медосвидетельствование на предмет наличия или отсутствия алкоголя в крови», – прокомментировал Горелых.

Полицейские проводят проверку, по итогам которой с учетом заключения экспертов о травмах пешеходов будет вынесено процессуальное решение.

По информации корреспондента РИА «Новый День», мальчик, который получил самые тяжелые травмы, в эти минуты находится на операции – ему проводят трепанацию черепа. РИА «Новый День» будет следить за ситуацией.

Екатеринбург, служба информации

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