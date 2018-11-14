Объезжал пробку? Водители обсуждают инцидент на Фурманова – 8 Марта

Екатеринбургские водители обсуждают инцидент, который произошел сегодня утром на перекрестке улиц Фурманова и 8 Марта. Водитель Honda сбил мужчину и женщину с коляской на тротуаре. Позднее он объяснил, что перепутал педали и уходил от столкновения из-за подрезавшего его автомобиля. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники полиции и следственного комитета, а за жизнь пострадавших, в том числе малыша, которого мама везла в коляске, борются врачи.

Екатеринбургские водители, тем временем, обсуждают инцидент, предполагая, что версия о том, что водитель Honda перепутал педали, несостоятельная. Судя по опубликованным в СМИ видеозаписям с авторегистраторов, двигаться по тротуару машина начала еще на улице Фурманова после перекрестка с Сурикова. При этом до этого момента водитель вел себя адекватно, а уже после ударил по газам, несясь на пешеходов со скоростью около 60 километров в час.

Мнение большинства сводится к тому, что мужчина объезжал пробку. «Ясно по видео видно, что он задолго до перекрестка с 8 Марта выехал на тротуар. Да и за столько времени и метров, что он пронесся по тротуару, «перепутав педали», уже можно найти нужную педаль тормоза и остановиться. Врет как дышит», ‒ пишут на местных форумах горожане.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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