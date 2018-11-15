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Четверг, 15 ноября 2018, 14:24 мск

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Меру пресечения водителю «Хонды», который сбил пешеходов на тротуаре, определят сегодня

Сегодня Ленинский районный суд изберет меру пресечения водителю «Хонды», который накануне врезался в людей на тротуаре.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СК по Свердловской области, суд состоится сегодня, во второй половине дня. Следователи ходатайствуют об аресте водителя на 2 месяца.

Напомним, водитель «Хонды» подозревается в покушении на убийство, у следователей есть основания считать, что он намеренно въехал в людей. Сам водитель после ДТП рассказал полицейским, что перепутал педали газа и тормоза. Но на видео заметно, что по тротуару он проехал несколько сотен метров и не пытался тормозить даже после того, как сбил первого человека.

Добавим, самые тяжелые травмы в аварии получил маленький ребенок, вчера ему делали трепанацию черепа. Он находится в тяжелом состоянии. Его мама и еще один пострадавший также находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Екатеринбург, служба информации

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