Меру пресечения водителю «Хонды», который сбил пешеходов на тротуаре, определят сегодня

Сегодня Ленинский районный суд изберет меру пресечения водителю «Хонды», который накануне врезался в людей на тротуаре.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СК по Свердловской области, суд состоится сегодня, во второй половине дня. Следователи ходатайствуют об аресте водителя на 2 месяца.

Напомним, водитель «Хонды» подозревается в покушении на убийство, у следователей есть основания считать, что он намеренно въехал в людей. Сам водитель после ДТП рассказал полицейским, что перепутал педали газа и тормоза. Но на видео заметно, что по тротуару он проехал несколько сотен метров и не пытался тормозить даже после того, как сбил первого человека.

Добавим, самые тяжелые травмы в аварии получил маленький ребенок, вчера ему делали трепанацию черепа. Он находится в тяжелом состоянии. Его мама и еще один пострадавший также находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.11.18

В Свердловской области ликвидируют еще один поселок-призрак (КАРТА). / В Березовском посадили фокусника, который крал деньги у кассиров. / Официально: Орджоникидзевский район возглавил полковник полиции (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»