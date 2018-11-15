Жертвы летевшей по тротуару «Хонды» остаются в реанимации

Двое взрослых и ребенок, которые вчера попали под колеса «Хонды» на тротуаре, остаются в тяжелом состоянии.

Как сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе горздрава, двухлетний мальчик находится в реанимации, у него стабильно тяжелое состояние, он в коме. Его мама и еще один пострадавший мужчина также в тяжелом состоянии в реанимации.

Накануне кроссовер Honda CRV врезался в людей на тротуаре – пострадали мужчина, женщина и ее сын, которого она везла в коляске. Полицейским мужчина рассказал, что его подрезали, потому он оказался на тротуаре, а потом перепутал педали тормоза и газа. Однако позднее в сети появился ролик, на котором видно, что машина ехала по тротуару на высокой скорости около 300 метров. Сначала в версии водителя засомневались в соцсетях, затем в СКР заявили, что возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, есть основания полагать, что водитель умышленно давил людей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.11.18

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