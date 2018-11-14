«Действия водителя носили умышленный характер», – СК возбудил дело по факту ДТП на тротуаре в Екатеринбурге

В Екатеринбурге по факту утреннего ДТП, во время которого автомобиль Honda сбил двух мужчин и женщину с ребенком на тротуаре на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, действия водителя носили умышленный характер. «Они не были продиктованы сложившейся дорожной обстановкой и не были обусловлены технической неисправностью или недостаточной водительской квалификацией», ‒ сообщили в ведомстве.

В рамках расследования будет проведено несколько судебных экспертиз. В ближайшее время представители СК будут ходатайствовать об аресте водителя на время расследования.

Как уже сообщал «Новый День», машина пронеслась около 200-300 метров по тротуару на улице Фурманова, где сбила двух мужчин, оба госпитализированы с различными травмами, а также 29-летнюю женщину, которая получила перелом позвоночника, и ее двухлетнего сына. Ребенка прооперировали, однако его состояние оценивается как тяжелое.

Водитель Honda имеет 30-летний стаж вождения. Полицейским он пояснил, что перепутал педали и въехал на тротуар, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем, однако екатеринбуржцы считают, что мужчина пытался объехать пробку.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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