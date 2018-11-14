К проверке ДТП на тротуаре, в котором пострадал ребенок, подключился СКР

Следственные органы СКР по Свердловской области инициировали перед прокуратурой вопрос о передаче им материалов проверки по громкому ДТП, которое случилось сегодня утром в Екатеринбурге.

Как сообщили РИА «Новый День» в СКР, это сделано потому, что в результате ДТП пострадали несколько человек, в том числе маленький ребёнок, а также в связи со значительным общественным резонансом.

Напомним, авария произошла на перекрестке улиц Фурманова и 8 Марта около 8:40 утра. Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, водитель внедорожника, екатеринбуржец 1968 года рождения, ехал по Фурманова в сторону 8 Марта, не справился с управлением и выехал на тротуар. Он протаранил крыльцо магазина, заборчик и сбил трех пешеходов – маму с коляской (в ней был мальчик, которому около трех лет) и мужчину. «Ребенок находится в коме, его мама с предварительным диагнозом «перелом позвоночника» также срочно была госпитализирована, третий пострадавший находится в тяжелом состоянии. Водитель при опросе пояснил, что его подрезала другая машина, в результате чего он выехал на тротуар, а там перепутал педали газа и тормоза. Правдивость его слов сейчас тщательным образом проверяется. На место ЧП приезжали три реанимационные бригады, несколько нарядов ДПС во главе с начальником ГИБДД города Вадимом Буйдалиным», – рассказал Горелых.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.11.18

Центробанк отозвал лицензию уральского банка из-за сомнительных операций. / Слух дня: согласительная комиссия по бюджету грозит перерасти в очередную «область в огне». / В Свердловской области появится единая социальная карта для льготников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»