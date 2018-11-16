Водителю «Хонды», сбившему трех пешеходов на тротуаре, еще летом суд запретил садиться за руль

Стали известны подробности аварии на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова, которая произошла позавчера утром в Екатеринбурге. Как выяснилось, ее могло не быть вообще ‒ еще летом этого года решение Верх-Исетского районного суда по иску прокуратуры Владимир Пузырев был лишен права на управление транспортными средствами. Иск был подан в июне, однако удовлетворен только в августе, передает корреспондент «Нового Дня».

Как уточняет Е1 со ссылкой на собственные источники, причиной стало заболевание Пузырева, который, по некоторым данным, страдает эпилепсией.

Напомним, водитель «Хонды» выехал на тротуар, по которому пронесся на высокой скорости около 300 метров, сбив мужчину и женщину с коляской, в которой находился двухлетний малыш. Ребенок получил самые тяжелые травмы. Все трое сейчас находятся в больнице, врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.18

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