Двухлетний мальчик, попавший под колеса «Хонды» на Фурманова, пришел в сознание

Мальчик, пострадавший в жуткой аварии на улице Фурманова, спустя две недели пришел в сознание. Но состояние ребенка по-прежнему тяжелое, и врачи не дают никаких прогнозов. Об этом рассказал отец двухлетнего Вани, екатеринбуржец Павел.

«Ванечка пришел в сознание, но сознанием это сложно назвать. Это второе рождение. И очень медленное. И без прогнозов. Не для слабонервных. Вчера приезжал батюшка, покрестили. Не теряем надежд. Хватаемся за каждый шанс. Молюсь изо всех сил», – написал он.

Жена Павла остается в реанимационном отделении. Женщина временами приходит в сознание и уже может дышать самостоятельно, но пока только в течение нескольких часов. Затем врачи снова подключают пациентку к аппарату ИВЛ. «Травма позвоночника все-таки есть, но делать будут позже, когда починят организм. Руки и ноги у нее хорошо двигаются. Состояние до сих пор оценивается врачами как тяжелое», – сообщил Павел.

Ранее в горздраве Екатеринбурга сообщили, что третьего пострадавшего в аварии, 37-летнего Андрея, перевели из реанимации в общую палату. У мужчины множество переломов, и ему предстоит несколько операций.

Напомним, утром 14 ноября автомобиль «Хонда» по неизвестным причинам выехал на тротуар и сбил трех пешеходов – мужчину и маму с ребенком, который был в коляске. Водитель иномарки Владимир Пузырев был задержан, против него было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» – следователи считают, что автомобилист давил людей намеренно. По решению суда, Пузырев помещен в СИЗО до 13 января 2019 года, пока идет расследование. Позднее выяснилось, что еще летом мужчина был лишен водительских прав.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.11.18

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