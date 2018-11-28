Медики выписали из реанимации мужчину, пострадавшего в аварии на Фурманова

Пострадавший в аварии на улице Фурманова 37-летний мужчина переведен из реанимации в общую палату. Но его состояние остается тяжелым. У пациента множественные переломы, ему предстоит пройти несколько операций, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе горздрава.

Двое других пострадавших в резонансном ДТП – молодая женщина и ее двухлетний сын – по-прежнему находятся в реанимации. На прошлой неделе ребенок, у которого травма головы, был повторно прооперирован. Сейчас врачи ведут его к медленному пробуждению от медикаментозного сна. У его матери диагностированы повреждения внутренних органов. Женщина временами приходит в сознание и уже может дышать самостоятельно. Состояние обоих оценивается как стабильно тяжелое, прогнозы по динамике медики не дают.

Напомним, авария произошла утром 14 ноября. Автомобиль «Хонда» на большой скорости врезался в людей на тротуаре. На пути иномарки оказались трое – сначала мужчина, а затем женщина, которая везла ребенка в коляске. Задержанный водитель Владимир Пузырев рассказал полицейским, что его подрезали, поэтому он, уходя от столкновения, выехал на тротуар, а потом перепутал педали тормоза и газа. Правоохранители поставили эту версию под сомнение. В итоге против автомобилиста было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», мужчина арестован по решению суда до 13 января 2013 года, пока идет расследование. Позднее выяснилось, что еще летом Пузырев был лишен водительских прав по решению суда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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