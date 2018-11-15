Суд арестовал водителя «Хонды», который сбил пешеходов на тротуаре в Екатеринбурге (ФОТО)

Только что Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес решение о мере пресечения водителю автомобиля «Хонда» Владимиру Пузыреву, который накануне сбил пешеходов на тротуаре, – он пробудет в СИЗО до 13 января 2019 года. Представители СКР ходатайствовали о заключении мужчины под стражу на два месяца, а защита водителя просила оставить его под домашним арестом или подпиской о невыезде. Суд решил отправить Пузырева в СИЗО. Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку один из пострадавших ‒ несовершеннолетний.

Напомним, инцидент произошел вчера утром на пересечении улиц 8 Марта и Фурманова. Пострадали три человека ‒ мужчина, женщина и двухлетний малыш. Все они находятся в реанимации, взрослые в тяжелом состоянии, ребенок ‒ в крайне тяжелом. Вчера его прооперировали.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», заявив, что действия водителя «Хонды» были намеренными, а не случайными. При этом изначально полицейским мужчина рассказывал, что его подрезали, потому он, уходя от столкновения, выехал на тротуар, а потом перепутал педали тормоза и газа. Позднее в Сети появились записи с видеорегистраторов, на которых видно, что машина ехала по тротуару на высокой скорости около 300 метров, поэтому в версии водителя засомневались и рядовые екатеринбуржцы, посчитавшие, что он объезжал пробку.

О самом 50-летнем водителе известно, что в настоящий момент он нигде не работает, у него есть жена и 18-летний сын, стаж мужчины за рулем составляет больше 30 лет, а за рулем «Хонды» он проездил больше 10 лет.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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