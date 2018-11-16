Состояние пешеходов, сбитых водителем «Хонды» на тротуаре, остается тяжелым

Пострадавшие в жутком ДТП на улице Фурманова по-прежнему находятся в реанимации. Двухлетний мальчик после операции погружен в медикаментозный сон, его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое. Его мама и мужчина, который тоже попал под колеса автомобиля, находятся на искусственной вентиляции легких, у них тяжелое состояние без динамики, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе горздрава.

Напомним, утром 14 ноября кроссовер Honda CRV врезался в людей на тротуаре. На пути иномарки оказались трое – сначала мужчина, а затем женщина, которая везла ребенка в коляске. Водитель автомобиля Владимир Пузырев рассказал полицейским, что его подрезали, поэтому он, уходя от столкновения, выехал на тротуар, а потом перепутал педали тормоза и газа. Позднее в Сети появились записи с видеорегистраторов, на которых видно, что машина проехала по тротуару на высокой скорости около 300 метров, поэтому в версии водителя засомневались и правоохранители, и рядовые екатеринбуржцы. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», заявив, что действия водителя «Хонды» были намеренными, а не случайными. Накануне Ленинский райсуд вынес решение о мере пресечения автомобилисту – он пробудет в СИЗО до 13 января 2019 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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