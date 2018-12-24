Пострадавшую в ДТП на Фурманова девушку выпишут из больницы к Новому году

Екатерину, которая пострадала в громком ДТП на улице Фурманова в Екатеринбурге, уже на этой неделе могут выписать из больницы. Об этом корреспонденту РИА «Новый День» рассказал ее супруг Павел Норицын.

По словам главы семейства, Катя уже сама ходит и сможет продолжить лечение дома. Она перенесла ряд операций по удалению нескольких органов, а также по восстановлению и укреплению спины.

Павел также рассказал, что сегодня его сына Ваню должны перевести в неврологическое отделение. Двухлетний ребенок медленно, но верно идет на поправку. Напомним, мальчик во время ДТП получил очень тяжелую черепно-мозговую травму. «Сын все понимает, всех узнает. Хорошо научился владеть правой рукой, осваивает нормально левую руку. Стараемся опорно-двигательный аппарат запускать. Врачи говорят, что после этих травм восстановление может занимать несколько месяцев. Мы не спешим с выводами и прогнозами», – рассказал Павел.

Глава семейства дополнил, что первое заседание суда по громкому делу о ДТП должно состояться 12 января.

Напомним, утром 14 ноября автомобиль «Хонда» по неизвестным причинам выехал на тротуар и сбил трех пешеходов – мужчину и маму с ребенком, который был в коляске. Водитель иномарки Владимир Пузырев был задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» – следователи считают, что автомобилист давил людей намеренно. По решению суда, Пузырев помещен в СИЗО до 13 января 2019 года, пока идет расследование. Позднее выяснилось, что еще летом мужчина был лишен водительских прав.

Екатеринбург, служба информации

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