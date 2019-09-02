«Имеет склонность к вспышкам гнева», – заключение психолога по водителю «бешеной Хонды» (ВИДЕО)

В Ленинском районном суде сегодня закончили исследовать письменные материалы по громкому делу Владимира Пузырева – водителя «бешенной Хонды», устроившего резонансное ДТП с выездом на тротуар.

На заседание пришла пострадавшая в результате столкновения Екатерина Норицына – Пузырев сбил девушку и ребенка, который был с ней, а также наехал на Андрея Медведева. До начала процесса Екатерина пояснила, что ей уже лучше, хотя ощущаются последствия травм.

Рассказ Екатерины Норицыной

«Мне по-прежнему нельзя поднимать ничего тяжелого из-за операции на позвоночник. Через год мне предстоит повторная операция с целью убрать пластину. Я достаточно хорошо себя чувствую. Организм восстановился. По состоянию ребенка: такие травмы черепно-мозговые могут привести к различным последствиям. Сейчас у нас идет период восстановления, который будет продолжаться в течение всего следующего года», – рассказывает Екатерина Норицына.

Само заседание прошло в закрытом режиме. На нем были допрошены Норицыны, а также супруга обвиняемого. Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» адвокат потерпевших Антон Штоль, жена Пузырева объяснила суду, что у ее мужа проблемы со здоровьем проявлялись 3-5 раз в год. Обвиняемый знал, что существует решение суда о лишении водительских прав на основании его проблем со здоровьем. «Он это знал, хотел подать апелляцию, подал почтой в связи с тем, что в течение полутора лет признаки проблем со здоровьем не проявлялись. Стойкая ремиссия является основанием для отмены решения суда первой инстанции», – передает слова супруги Пузырева адвокат Антон Штоль.

Он также дополнил, что в суде были оглашены материалы из справки от психолога, который общался с обвиняемым в СИЗО. «Низкий фон настроения, неустойчивое эмоциональное состояние, имеет склонность к вспышкам гнева», – представитель потерпевших Норицыных процитировал заключение специалиста.

Напомним, ДТП на Фурманова случилось в ноябре прошлого года. Honda CR-V, за рулем которой был Владимир Пузырев, выехала на тротуар, и сбила мужчину, женщину и двухлетнего малыша в коляске. Все трое получили серьезные травмы. Владимира Пузырева судят по п. «б» ч.3 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум или более лицам, совершенное из хулиганских побуждений», п.«а» ч.1 ст.213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия», а также двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Следующее заседание состоится 18 сентября.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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