Водителя бешеной «Хонды» частично оправдали

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Владимиру Пузыреву, который сбил людей на тротуаре. Ему дали шесть лет и шесть месяцев строгого режима, кроме того, ему зачтется срок пребывания под стражей. Как передает корреспондент «Нового Дня», суд решил оправдать «хондавода» по статье ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Его признали виновным по ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам» и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». Прокурор, отметим, запрашивал 11 лет лишения свободы по совокупности всех статей. Сегодняшнее заседание прошло без прессы – суды закрыты от посетителей из-за коронавируса, но в Ленинском райсуде устроили прямую трансляцию оглашения приговора.

ДТП, напомним, случилось 14 ноября 2018 года на улице Фурманова. Пузырев решил объехать пробку по тротуару, разогнался минимум до 80 километров в час и сбил мужчину, женщину и двухлетнего ребенка, находящегося в коляске. У ребенка были самые тяжелые травмы, ему пришлось делать трепанацию черепа. Мама мальчика, Екатерина Норицына, получила травму позвоночника, она до сих пор не может поднимать тяжести. Еще один пострадавший, Андрей Медведев, рассказывал, что после ДТП врачи диагностировали у него переломы ребер, рук и ног. Он потерял много крови, перенес семь операций и до сих пор полностью не восстановился.

Водитель пытался оправдаться тем, что якобы перепутал педали. Потом он выдвинул версию об эпилептическом припадке. Как выяснилось, Пузырев в момент аварии имел при себе поддельное водительское удостоверение – в августе 2018-го Верх-Исетский районный суд лишил его прав из-за болезни. Но он прошел медкомиссию, умолчав о состоянии здоровья, и получил в ГИБДД дубликат водительских прав якобы в связи с их потерей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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