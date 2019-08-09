Стартовал процесс по громкому ДТП на Фурманова: пострадавшие хотят максимального наказания для водителя «бешеной Хонды» (ФОТО, ВИДЕО)

В Ленинском районном суде Екатеринбурга состоялось первое заседание по громкому ДТП на Фурманова, в котором «Хонда» вылетела на тротуар и сбила троих человек, в том числе маленького ребенка. В зал суда сегодня пришли адвокат Норицыных Антон Штоль и один из пострадавших – Андрей Медведев.

Судят «хондавода», сбившего людей на тротуаре

ДТП на Фурманова случилось в ноябре прошлого года. Honda CR-V, за рулем которой был Владимир Пузырев, выехала на тротуар, и сбила мужчину, женщину и двухлетнего малыша в коляске. Все трое получили серьезные травмы. Как рассказал Андрей, после ДТП врачи диагностировали у него переломы ребер, рук и ног. Мужчина потерял много крови, ему пришлось перенести семь операций. «Шел, не успел повернуться и лежу, смотрю в небо. Сказал в «скорой», чтобы супруге позвонили, и вырубился», – рассказывает пострадавший в ДТП.

Сейчас Андрей Медведев не работает и продолжает лечиться. После травмы он вынужден передвигаться с тростью. По словам пострадавшего, жена Пузырева перевела их семье в качестве компенсации 50 тысяч рублей. Со слов мужчины, этой суммы недостаточно, потому он подал гражданский иск, где назвал сумму компенсации морального вреда в размере трех миллионов рублей.

Адвокат Норицыных Антон Штоль также сообщил, что представители обвиняемого перевели 50 тысяч рублей на счет пострадавшей семьи. Он подчеркнул, что его клиенты хотят добиться для Пузырева самого максимального наказания. Со слов адвоката, процесс по делу будет долгим. «Изначально они путались в показаниях. Говорили, что якобы перепутал педали, о неисправностях была речь, пытался симулировать припадки, однако экспертиза показала, что припадка в момент аварии не было», – рассказывает Анатолий Штоль.

Сам водитель Honda CR-V на вопросы журналистов не отвечает. Первое заседание проходит в закрытом режиме, так как в деле фигурирует несовершеннолетний. «В настоящий момент у нас только началось судебное заседание, – говорит адвокат обвиняемого Вадим Городничев. – Сегодня решался вопрос о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей. Позиция защиты, что основания для удовлетворения ходатайства о продлении не имеется».

Суд счел иначе, Пузыреву была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до января 2020 года. Следующее заседание состоится 15 августа 2019 года. Отметим, что за месяц до старта судебного процесса Пузырева выпустили из СИЗО. Это удивило многих, в том числе и семью потерпевших Норицыных. Спустя два дня «хондавода» вновь водворили под стражу.

Как заявила сегодня в суде представитель обвинения, Владимира Пузырева судят по п.«б» ч.3 ст.111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум или более лицам, совершённое из хулиганских побуждений», п.«а» ч.1 ст.213 УК РФ «хулиганство, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия», а также двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ «использование заведомо подложного документа».

Пузырев подделал водительское удостоверение – его он предъявил сотрудникам ГИБДД на месте аварии. Кроме того, он подделывал медицинскую справку о том, что может управлять транспортным средством. Ранее его лишали прав по требованию прокуратуры из-за заболевания.

Екатеринбург, служба информации

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