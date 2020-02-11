Прокурор потребовал для водителя «бешеной Хонды» 11 лет строгого режима

В ходе судебных прений прокурор попросил 11 лет лишения свободы для водителя Владимира Пузырева, который сбил на улице Фурманова в Екатеринбурге трех пешеходов, в том числе двухлетнего ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, гособвинитель доказал в суде, что утром 14 ноября 2018 года Пузырев, проезжая по улице Фурманова на машине Honda CR-V, выехал на тротуар со скоростью не менее 82,6 км/ч. Используя автомобиль в качестве оружия, он сбил мужчину, женщину и ее двухлетнего сына. У всех трех пешеходов были диагностированы серьезные травмы. Один из пострадавших, Андрей Медведев, рассказывал, что после ДТП врачи диагностировали у него переломы ребер, рук и ног. Мужчина потерял много крови, ему пришлось перенести семь операций. «Шел, не успел повернуться и лежу, смотрю в небо. Сказал в скорой, чтобы супруге позвонили, и вырубился», – рассказал пострадавший в ДТП.

В сентябре 2019 года вторая пострадавшая, Екатерина Норицына, сообщила СМИ, что ей все еще нельзя поднимать ничего тяжелого из-за операции на позвоночнике. «Через год мне предстоит повторная операция с целью убрать пластину. Я достаточно хорошо себя чувствую. Организм восстановился. По состоянию ребенка: такие травмы черепно-мозговые могут привести к различным последствиям. Сейчас у нас идет период восстановления, который будет продолжаться в течение всего следующего года», – рассказала она тогда.

Добавим, что Пузырев в момент аварии имел при себе поддельные водительские права – в августе 2018 года Верх-Исетский районный суд лишил его прав из-за болезни. В октябре 2018 года Пузырев прошел медкомиссию в частном медицинском центре, где сообщил врачам заведомо недостоверные сведения о состоянии своего здоровья, а потом получил в ГИБДД дубликат водительских прав якобы в связи с их потерей.

Государственный обвинитель просил суд назначить подсудимому наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Суд назначил оглашение приговора на 3 марта 2020 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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