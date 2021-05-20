Водителю «бешеной Хонды» снова дали 6 лет и 6 месяцев

Сегодня Ленинский райсуд Екатеринбурга уже повторно вынес приговор Владимиру Пузыреву, который в ноябре 2018 года выехал на тротуар, сбив мужчину, женщину и ребёнка.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», суд назначил Пузыреву наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. После отбытия срока он будет на год ограничен в свободе – ему нельзя будет менять место жительства и посещать массовые политические и спортивные мероприятия. Кроме того, он должен будет возместить потерпевшим ущерб, в частности, получившему тяжёлые травмы Андрею Медведеву он должен будет заплатить 1 млн 400 тысяч рублей. В пользу двухлетнего мальчика, который пострадал сильнее всех, сумма гражданского иска составляет более 2 млн рублей.

Как заявил после вынесения приговора пострадавший Медведев, он рассчитывал, что Пузыреву дадут «хотя бы 10 лет». Сам Пузырев, когда его выводили из зала суда, ничего журналистам не сказал.

Как уже писал «Новый День», резонансное ДТП случилось 14 ноября 2018 года. Пузырев решил объехать пробку по тротуару на улице Фурманова, разогнался как минимум до 80 километров в час и сбил на тротуаре мужчину, женщину и двухлетнего ребенка в коляске. Все трое получили тяжелые травмы. Водитель пытался оправдаться тем, что якобы перепутал педали. Потом он выдвинул версию об эпилептическом припадке. Как выяснилось, в августе 2018-го Верх-Исетский районный суд лишил Пузырева прав из-за болезни. Но он прошел медкомиссию, умолчав о состоянии здоровья, и получил в ГИБДД дубликат водительских прав якобы в связи с их потерей.

В марте 2020 года Владимиру Пузыреву назначили наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, хотя прокурор запрашивал 11 лет.

21 августа 2020 года облсуд отменил приговор – как пояснили в суде, из-за процессуальных нарушений. Дело было снова направлено в Ленинский райсуд на новое рассмотрение иным составом.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.21

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