Водителя «бешеной Хонды» завтра будут судить снова

Завтра, 27 октября, в 11 часов в Ленинском райсуде снова должны рассмотреть уголовное дело в отношении Владимира Пузырева, известного екатеринбуржцам как водитель «бешеной Хонды». В ДТП с его участием получили тяжелые травмы три человека, в том числе двухлетний ребенок.

Как уже писал «Новый День», несчастье случилось 14 ноября 2018 года. Пузырев решил объехать пробку по тротуару на улице Фурманова, разогнался как минимум до 80 километров в час и сбил мужчину, женщину и двухлетнего ребенка в коляске. Все трое получили тяжелые травмы. Водитель пытался оправдаться тем, что якобы перепутал педали. Потом он выдвинул версию об эпилептическом припадке. Как выяснилось, в августе 2018-го Верх-Исетский районный суд лишил Пузырева прав из-за болезни. Но он прошел медкомиссию, умолчав о состоянии здоровья, и получил в ГИБДД дубликат водительских прав якобы в связи с их потерей.

В марте 2020 года Владимиру Пузыреву назначили наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, хотя прокурор запрашивал 11 лет.

21 августа облсуд отменил приговор по доводам апелляционных жалоб потерпевшего и апелляционного представления прокурора. Дело было снова направлено в Ленинский райсуд на новое рассмотрение иным составом. Подсудимый остался под стражей. Добавим, что дело поступило в суд еще 1 сентября. Изначально заседание должно было состояться 29 сентября, но не удалось доставить подсудимого. Затем заседания назначались 13 и 15 октября, но были отложены.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 26.10.20

День жестянщика: только за субботу на трассах области столкнулись 158 автомобилей. / На матче «Автомобилиста» разыграют 100 литров бензина. / В Екатеринбурге от гриппа привили почти полмиллиона человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»