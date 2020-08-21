Облсуд отменил приговор водителю «бешеной «Хонды» и отправил дело на пересмотр

Свердловский областной суд отменил приговор Владимиру Пузыреву, водителю автомобиля Honda CR-V, сбившему на тротуаре трех пешеходов, в том числе малолетнего ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, приговор отменен в связи с допущенными судом первой инстанции процессуальными нарушениями, а также частично – по доводам апелляционных жалоб потерпевшего и апелляционного представления прокурора. Дело будет направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга на новое рассмотрение иным составом суда. Мера пресечения в виде содержания под стражей подсудимому продлена.

Напомним, 14 ноября 2018 года Пузырев решил объехать пробку по тротуару на улице Фурманова, разогнался как минимум до 80 километров в час и сбил мужчину, женщину и двухлетнего ребенка в коляске. Все трое получили тяжелые травмы. Водитель пытался оправдаться тем, что якобы перепутал педали. Потом он выдвинул версию об эпилептическом припадке. Как выяснилось, в августе 2018-го Верх-Исетский районный суд лишил Пузырева прав из-за болезни. Но он прошел медкомиссию, умолчав о состоянии здоровья, и получил в ГИБДД дубликат водительских прав якобы в связи с их потерей.

В марте 2020 года Владимиру Пузыреву назначили наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, хотя прокурор запрашивал 11 лет. Суд решил оправдать «хондавода» по статье ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Его признали виновным только по ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам» и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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