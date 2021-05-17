20 мая водителю «бешеной «Хонды» вынесут новый приговор

На этой неделе, 20 мая, Ленинский суд вынесет новый приговор Владимиру Пузыреву, которого екатеринбуржцы запомнили как водителя «бешеной «Хонды».

Как уже писал «Новый День», резонансное ДТП случилось еще 14 ноября 2018 года. Пузырев решил объехать пробку по тротуару на улице Фурманова, разогнался как минимум до 80 километров в час и сбил мужчину, женщину и двухлетнего ребенка в коляске. Все трое получили тяжелые травмы. Водитель пытался оправдаться тем, что якобы перепутал педали. Потом он выдвинул версию об эпилептическом припадке. Как выяснилось, в августе 2018-го Верх-Исетский районный суд лишил Пузырева прав из-за болезни. Но он прошел медкомиссию, умолчав о состоянии здоровья, и получил в ГИБДД дубликат водительских прав якобы в связи с их потерей.

В марте 2020 года Владимиру Пузыреву назначили наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, хотя прокурор запрашивал 11 лет.

21 августа 2020 года облсуд отменил приговор. Дело было снова направлено в Ленинский райсуд на новое рассмотрение иным составом.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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