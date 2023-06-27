Водитель, сбивший на тротуаре трех пешеходов, просил УДО. Что решил суд

Сегодня в Екатеринбурге Чкаловский районный суд рассматривал ходатайство об условно-досрочном освобождении Владимира Пузырева, который в ноябре 2018 года на большой скорости съехал с проезжей части на тротуар и сбил там трех пешеходов – мужчину и женщину с двухлетним сыном. Все они получили тяжелые травмы. Свою вину водитель признал лишь частично. В мае 2021-го Пузырева приговорили к 6,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, но тот решил попробовать освободиться раньше.

«На основании заключения прокурора суд отказал в удовлетворении ходатайства осужденного», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Там уточнили, что прокуратура возражала по поводу УДО, т.к. Пузырев демонстрировал «нестабильное поведение в период отбывания наказания», а также не принимал «самостоятельных добровольных мер, направленных на погашение морального и материального вреда потерпевшим». «Администрация исправительного учреждения также представила в суд мнение о нецелесообразности освобождения от отбывания наказания», – добавили в прокуратуре.

Сейчас Пузыреву остается провести в колонии 1 год 11 месяцев 22 дня.

Напомним, что самые тяжелые травмы получил малыш Ваня, он и его родители до сих пор прилагают огромные усилия, чтобы мальчик снова мог ходить, ему сделали несколько операций, сейчас мальчик готовится к школе. Его мама Екатерина Норицына получила травму позвоночника. Еще один пострадавший – Андрей Медведев – потерял много крови, перенес семь операций, у него были сломаны руки и ноги.

Сам Пузырев не получил никаких повреждений, а свою выходку, чуть не стоившую жизни трем людям, объяснил тем, что якобы перепутал педали, впрочем, позднее он заявил, что у него случился эпилептический припадок. В ходе следствия выяснилось, что Пузырев в момент аварии имел при себе поддельное водительское удостоверение – в августе 2018-го Верх-Исетский районный суд лишил его прав из-за болезни. Но он прошел медкомиссию, умолчав о состоянии здоровья, и получил в ГИБДД дубликат водительских прав якобы в связи с их потерей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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