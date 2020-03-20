Приговор водителю Honda, искалечившему людей на тротуаре, огласят в закрытом от СМИ режиме

Сегодня днем в Ленинском районном суде Екатеринбурга состоится оглашение приговора Владимиру Пузыреву. Заседание пройдет в закрытом для СМИ режиме – это связанное постановлением Верховного суда РФ и Совета судей РФ, которе было опубликовано вчера и вступило в силу с сегодняшнего дня. Из-за ситуации с коронавирусом, доступ в суды запрещен для всех, кто не является непосредственным участником процесса.

Напомним, Пузырев в ноябре 2018 года решил объехать пробку по тротуару на улице Фурманова, разогнался минимум до 80 километров в час и сбил несколько человек – мужчину, женщину и двухлетнего ребенка, находящегося в коляске. У всех трех диагностированы серьезные травмы. Один из пострадавших, Андрей Медведев, рассказывал, что после ДТП у него были переломы ребер, рук и ног. В сентябре прошлого года вторая пострадавшая, Екатерина Норицына, сообщила, что ей все еще нельзя поднимать ничего тяжелого из-за операции на позвоночнике. «Через год мне предстоит повторная операция с целью убрать пластину. Я достаточно хорошо себя чувствую. Организм восстановился. По состоянию ребенка: такие травмы черепно-мозговые могут привести к различным последствиям. Сейчас у нас идет период восстановления, который будет продолжаться в течение всего следующего года», – рассказала она тогда.

Пузырев в момент аварии имел при себе поддельное водительское удостоверение – в августе 2018-го Верх-Исетский районный суд лишил его прав из-за болезни. В октябре того же года Пузырев прошел медкомиссию в частном медицинском центре, где сообщил врачам заведомо недостоверные сведения о состоянии своего здоровья, а потом получил в ГИБДД дубликат водительских прав якобы в связи с их потерей.

Прокурор просил суд назначить подсудимому наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Екатеринбург, Елена Сычева

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