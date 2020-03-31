Защита «хондавода», сбившего людей на тротуаре, подала апелляцию на приговор

Адвокаты Владимира Пузырева, который в ноябре 2018 года сбил людей на тротуаре, подали апелляционную жалобу на приговор. Они оспаривают квалификацию действий, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Свердловского областного суда. При этом известно, что потерпевшие и прокуратура также собирались обжаловать приговор Пузыреву – в сторону ужесточения.

Напомним, Владимиру Пузыреву назначили наказание шесть лет и шесть месяцев строгого режима, кроме того, ему зачтется срок пребывания под стражей. Прокурор запрашивал 11 лет лишения свободы. Суд решил оправдать «хондавода» по статье ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Его признали виновным только по ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам» и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

14 ноября 2018 года Пузырев решил объехать пробку по тротуару на улице Фурманова, разогнался минимум до 80 километров в час и сбил мужчину, женщину и двухлетнего ребенка в коляске. У малыша были самые тяжелые травмы, ему пришлось делать трепанацию черепа. Мама мальчика, Екатерина Норицына, получила травму позвоночника, она до сих пор не может поднимать тяжести. Еще один пострадавший, Андрей Медведев, рассказывал, что после ДТП врачи диагностировали у него переломы ребер, рук и ног. Он потерял много крови, перенес семь операций и до сих пор полностью не восстановился.

Водитель пытался оправдаться тем, что якобы перепутал педали. Потом он выдвинул версию об эпилептическом припадке. Как выяснилось, Пузырев в момент аварии имел при себе поддельное водительское удостоверение – в августе 2018-го Верх-Исетский районный суд лишил его прав из-за болезни. Но он прошел медкомиссию, умолчав о состоянии здоровья, и получил в ГИБДД дубликат водительских прав якобы в связи с их потерей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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