Женщину, которую сбила Honda на Фурманова, выписали из больницы

Жительницу Екатеринбурга Екатерину, одну из пострадавших в страшном ДТП на улице Фурманова, выписали из больницы. Новый год она отпразднует с семьей.

«Катя ходит сама. Пока только по палате и коридору, но уже уверенно. Поражаюсь ее оптимизму и силе духа. Температурит немного, но врачи хотят выписать ее на неделе. Дома и стены помогают (и больничных инфекций нет). Ваня медленно, но уверенно борется. Ест хорошо, все понимает, всех узнает, есть все эмоции. С каждым днем новые небольшие победы. Я уверен, что поставлю его на ноги, все для этого у нас есть. Врачи пока ничего не прогнозируют, пока планово переводимся в неврологию, там посмотрим. 9 больница, судя по отзывам хорошая, если будет нужно, поедем в Москву. Спасибо всем кто следит, помогал и помогает. Катиной маме пришлось уволиться с работы, мне тоже работать пока некогда, живем в больницах и нас выручает только эта помощь от всего города. Спасибо», ‒ написал супруг Екатерины Павел накануне на своей странице во «ВКонтакте».

Напомним, инцидент произошел 14 ноября утром. Тогда автомобиль Honda CR-V, за рулем которого находился местный житель Владимир Пузырев, выехал на тротуар на улице Фурманова и пронесся около 300 метров, чудом не задев одну женщину-пешехода, но сбив троих ‒ мужчину, женщину и двухлетнего малыша, которого мама везла в коляске. Сам виновник ДТП объяснил, что перепутал педали ‒ вместо тормоза давил на газ, а на тротуар выехал, чтобы уйти от столкновения с другими автомобилями после того, как его подрезала какая-то машина. Следователи поставили это под сомнение.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Пузырева обвиняют в том, что он намеренно сбил пешеходов. Позднее выяснилось, что еще летом Верх-Исетский районный суд по иску прокуратуры в интересах ГУ МВД России по Свердловской области вынес решение о лишении Пузырева прав на управление транспортными средствами. Иск был удовлетворен в августе. Сейчас водитель находится в СИЗО, он пробудет там до 13 января.

Екатеринбург, Елена Сычева

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