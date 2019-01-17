Малыша и его маму, которых сбила Honda на тротуаре, выписали из больницы

Пострадавшие в резонансном ДТП на Фурманова Екатерина и ее двухлетний сын Ваня выписаны из больницы, они уже дома. Мальчик узнает маму, но им обоим нужна дальнейшая реабилитация.

О состоянии матери и мальчика на своей странице «ВКонтакте» рассказал глава семьи. «Нелегко, зато спокойно. Дома, как говорится, и стены лечат. Ваня в плане сознания – обычный ребенок, практически такой, каким мы знали его до травмы. Эмоциональный, упертый, любопытный. Хочет бегать и играть, но пока не все получается. Я как и прежде уверен, что поднимем его и будем наравне со сверстниками», – написал Павел Норицын.

Его супруга пока может только стоять и лежать, но уже занимается мелкими делами по дому, играет с сыном. Мальчик маму узнает. «Впереди у нас сначала восстановление и поднятие иммунитета. Плюс домашние массажи, физкультура. Дальше реабилитация по полной программе», – рассказывает Павел. Екатерину и ее сына хотели выписать из больницы еще до Нового года, но в итоге праздники они встречали в больничной палате.

Женщина и ее маленький сын получили жуткие травмы в ДТП утром 14 ноября. Тогда автомобиль Honda CR-V, за рулем которого находился Владимир Пузырев, выехал на тротуар на улице Фурманова и пронесся около 300 метров, чудом не задев одну женщину-пешехода, но сбив троих ‒ мужчину, женщину и двухлетнего малыша, которого мама везла в коляске. Сам виновник ДТП объяснил, что перепутал педали ‒ вместо тормоза давил на газ, а на тротуар выехал, чтобы уйти от столкновения с другими автомобилями после того, как его подрезала какая-то машина. Следователи поставили это под сомнение. До апреля он будет находиться под арестом.

Екатеринбург, служба информации

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