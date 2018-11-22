Водитель «Хонды», сбивший трех человек на тротуаре, будет обжаловать арест

Завтра утром Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию водителя «Хонды», который сбил трех человек на тротуаре на пересечении 8 Марта и Фурманова. Ранее Владимира Пузырева отправили под арест на время следствия. Такое решение принял Ленинский райсуд. По решению инстанции, 50-летний водитель должен пробыть в СИЗО как минимум до 13 января. Однако защита Пузырева будет обжаловать это решение. Как уточнили в пресс-службе областного суда, рассмотрение апелляции назначено на 10 часов утра 23 ноября.

Напомним, сам инцидент произошел 14 ноября утром. Тогда «Хонда» выехала на тротуар на улице Фурманова и пронеслась около 300 метров, чудом не задев одну женщину-пешехода, но сбив троих ‒ мужчину, женщину и двухлетнего малыша, которого мама везла в коляске. Сам виновник ДТП объяснил, что перепутал педали ‒ вместо тормоза давил на газ, а на тротуар выехал, чтобы уйти от столкновения с другими автомобилями после того, как его подрезала какая-то машина. Следователи поставили это под сомнение. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Пузырева обвиняют в том, что он намеренно сбил пешеходов.

Позднее выяснилось, что еще летом Верх-Исетский районный суд по иску прокуратуры в интересах ГУ МВД России по Свердловской области вынес решение о лишении Пузырева прав на управление транспортными средствами. Иск был удовлетворен в августе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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