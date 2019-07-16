В Екатеринбурге воспитанники приюта устроили массовый побег (ФОТО)

Сразу пять воспитанников сбежали вчера из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, расположенного по адресу: ул. Реактивная, 19. Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-группе городского УМВД, в центре находятся дети, по каким-то причинам лишившиеся попечения родителей. Причина массового побега пока не известна.

«Видимо, узнаем, когда найдем. Может, просто погулять захотели. Некоторые раньше уже сбегали», – рассказали в пресс-группе УМВД.

Приметы беглецов:

1.Рудковский Алексей, 2007 гр. Приметы: на вид11-12 лет, 152-160см., худощавого телосложения, волосы светлые прямые, серые глаза. Одет в футболку светло-голубого цвета, шорты темно-синего цвета, кроссовки темно-синего цвета.

2. Колпашников Александр, 2005 гр. Приметы: на вид 11-12 лет, 160 см., крепкого телосложения, волосы прямые, глаза голубые. Одет в ветровку темно-синего цвета, джинсовые серые шорты, светло-серая футболка, белые кроссовки, не выговаривает букву «Р».

3. Подвязников Вячеслав, 2005 гр. Приметы: на вид 12-13 лет, 150-152см., худощавого телосложения, волосы волнистые светлые, глаза голубые. Одет полосатая футболка красно-черного цвета, шорты темно-синего цвета, черные резиновые сланцы.

4. Платунов Тимур, 2007 гр. Приметы: на вид 12 лет, 140-145 см., худощавого телосложения, волосы прямые темные, глаза темные. Одет в темно-синюю футболку, джинсовые брюки, ярко-рыжие кроссовки.

5.Платунов Парвиз, 2004гр. Приметы: на вид 12 лет, 160-162см., плотного телосложения, волосы прямые светлые, глаза темные. Одет в темно-синие спортивные штаны, светлую джинсовую ветровку, кроссовки темно-синие с белыми полосками, картавит, шепелявит.

Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией о мальчиках, , сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-06, 294-14-94 либо 02.

Екатеринбург, служба информации

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